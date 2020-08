Tennis, finale scudetto per Ct Lucca femminile dopo la battaglia

La Toscana tennistica conquista due finali scudetto e attende una possibile terza protagonista.

Nel maschile il Tc Italia di Forte dei Marmi supera 4-2 i campioni in carica del Selva Alta Vigevano grazie alle affermazioni di Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, in singolare e doppio, ed Edoardo Graziani e dopo il 3-3 dell’andata i fortemarmini andranno a giocarsi il titolo giovedi 13 agosto a Todi contro il Park Genova che ha superato il Tc Crema.

Nel femminile il Ct Lucca dopo il 3-1 a Beinasco deve raggiungere l’obiettivo solo al doppio di spareggio perchè il risultato del ritorno a Vicopelago è stato 3-1 per le piemontesi. Unica affermazione in singolare quella di Tatiana Pieri al tie break decisivo e poi il duo Jessica Pieri e Bianca Turati superano 10-6 al match tie break decisivo Di Sarra e Rossi e danno per la prima volta nella storia (al terzo tentativo) del circolo lucchese la finale scudetto che si svolgerà a Todi mercoledi 12 agosto.

Di fronte troveranno la vincente della sfida tra Tc Prato e Tc Parioli Roma (il ritorno sarà giocato giovedi 6 agosto a Roma) dopo che all’andata le laniere hanno vinto 4-0. Quindi si preannuncia una sfida tutta toscana con il Tc Prato squadra campione in carica.

Nel femminile anche a Forte dei Marmi si festeggia perchè le ragazze del Tc Italia con Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Federica Grazioso, Emma Belluomini riescono a vincere 3-1 a Beinasco e vanno in A1.