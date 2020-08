Baseball, riscatto con Grosseto per i ‘draghi’ di Capannori

Junior Grosseto – Drakes Capannori 6-16

Pronto riscatto dei Draghi di Capannori nella partita di ritorno contro i giovani del Junior Grosseto per il campionato nazionale di serie C.

Il manager Modestino chiede subito concentrazione ai suoi ragazzi per non incappare nello scivolone del primo inning della scorsa settimana e con un gioco più aggressivo sulle basi e grazie alle valide di Lusha e Riccomini la pratica grossetana sembra chiusa già al secondo inning con i biancorossi sotto 9 punti. Alla fine sarà manifesta al settimo per 16 a 6

Ottimo sul monte come partente il domenicano Dennis Lellis che ritrova il suo ritmo dopo mesi di inattività e a fine turno di partita saranno nove gli strikeouts su 25 avversari affrontati.

Sempre sul monte buona e senza errori la prestazione del rilievo Gabriele Barsali e ottima con 5 strikeouts su 6 avversari il sempre più promettente Manuel Ramirez al primo anno come lanciatore.

Buona la prova in battutta per tutta la squadra alla fine saranno 8 le valide. La torrida giornata ha dato spazio in campo a tutta la panchina che si è fatta trovare attenta e preparata.

Da notare in difesa qualche calo di concentrazione nella fase centrale della partita qualche errore di troppo e come all’andata i battitori dei drakes soffrono il rilievo Gabriele Bacceti, forse il migliore dei giovani di Grosseto, squadra con grandi margini di miglioramento.

Il campionato ora si ferma per una ventina di giorni e la ripresa non sarà facile per la neosquadra capannorese che la vedrà impegnata contro i Seaguls di Massa primi ed imbattuti del girone M nazionale.