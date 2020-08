Marco Tizza indosserà nuovamente la maglia azzurra della nazionale italiana martedì (18 agosto) al Giro dell’Emilia. Già selezionato dai ct Cassani e Amadori in diverse occasioni nel 2019 e anche nel 2020, Marco Tizza avrà ancora una volta il dovere e il piacere di impegnarsi per valorizzare la maglia azzurra.

“Tizza è orgoglioso di questa bella opportunità, sta attraversando un periodo di forma veramente ottimo e saprà guadagnarsi in gara la fiducia dei ct e prendersi le responsabilità necessarie per puntare ad un risultato importante se le circostanze glielo permetteranno”, raccontano in casa Amore e Vita Prodir, soddisfatti per l’opportunità e impazienti di vedere Tizza protagonista di giornata in una corsa storica .

“Marco è un atleta di grande talento, serio e sempre molto continuo nelle prestazioni ad alto livello – spiega il team manager Cristian Fanini -. I suoi risultati dopo il lockdown (al Sibiu Cycling Tour e al Grande Trittico Lombardo), hanno evidenziato la sua costante crescita e vederlo vestire di nuovo la maglia della nazionale italiana è un vanto che ci riempie di entusiasmo. Il Giro dell’Emilia è una delle gare più importanti del calendario italiano, è molto dura ed il livello tecnico è altissimo, ma Tizza saprà sicuramente essere all’altezza delle circostanze, mettendosi a disposizione del team se gli verrà richiesto, o cercando di cogliere un risultato personale se gliene verrà data l’opportunità. Ad ogni modo vedere Marco in nazionale per noi rappresenta già un bel risultato perché dimostra che sappiamo valorizzare bene i nostri atleti più meritevoli”.