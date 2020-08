Lucchese, preso dal Licata l’esterno d’attacco Roberto Convitto

Primo colpo di mercato per la Lucchese: ecco un biennale per l’esterno alto Roberto Convitto.

“È un profilo attenzionato dallo scorso dicembre – spiega il ds Deoma – e ringrazio il suo procuratore perché nel calcio la parola mantenuta è una rarità. La cosa più importante è che si tratta di un ragazzo perbene”.

Punta esterna, abituato ad andare in doppia cifra, Convitto ha tecnica e vede la porta con facilità disarmante.

“Ho detto a Roberto – ricorda Daniele Deoma – che avrebbe vestito in ogni caso la maglia della Lucchese”. Episodio confermato dal diretto interessato: “Volevo venire già a dicembre, ma la mia ex società non mi lasciava andare. Lo scorso anno ho fatto 12 gol in 22 partite: la C? Una bella scommessa”.

Classe ‘96, proveniente dal Licata, Convitto è pronto a calarsi nella nuova realtà con entusiasmo. “È la prima esperienza lontano dalla Sicilia, la volevo fortemente. Ho scelto Lucca perché ha una grande storia e mi permette di confrontarmi con un campionato difficile, che però mi sono guadagnato”.

La Lucchese comincia quindi a mettere le ali – dopo aver confermato il nucleo forte – e ad assumere la sua fisionomia. “Il budget? Non fa la differenza, non sempre chi spende – specifica Deoma – ha ragione. Quest’anno spenderò molto meno di quello che la società mi ha messo a disposizione”.

Nel frattempo, nei prossimi due giorni, dovrebbero essere presentati altri due profili.

L’amministratore Vichi, intanto, approfitta per “ringraziare tutto il direttivo di Lucca United e i soci per aver rinnovato, senza difficoltà, l’accordo sul marchio. Si tratta di un comodato gratuito a cadenza annuale”.