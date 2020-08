Tennis Italia Forte dei Marmi ko nella finale scudetto di tennis maschile

Niente bis scudetto per le squadre della provincia di Lucca nel campionato di serie A1 di tennis.

In campo maschile a Todi il Tennis Club Forte dei Marmi cede in finale a Genova. Alla fine i liguri hanno vinto 4-2, alzando al cielo lo scudetto sul campo centrale del Tennis Club Todi 1971.

Il successo del team capitanato da Tommaso Sanna e Federico Bini conclude la manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e da Mef Tennis Events, che ieri aveva registrato il trionfo del Circolo Tennis Lucca nella finale femminile.

Sin dai primi incontri di giornata il Park ha iniziato a fare la voce grossa sugli avversari: Lorenzo Musetti ha battuto 6-0 6-0 Edoardo Graziani, mentre Alessandro Giannessi si è imposto 6-3 6-3 su Marco Furlanetto. Poi nei due big match un successo per parte: Gianluca Mager ha sconfitto 6-3 7-5 Stefano Travaglia, nel frattempo Lorenzo Sonego ha tenuto in vita il Tc Italia superando per 7-6(3) 6-4 Pablo Andujar.

A quel punto si sono disputati i doppi, e a decidere la sfida sono stati Gianluca Mager e Lorenzo Musetti, che hanno regolato con lo score di 6-2 6-4 Marco Furlanetto e Stefano Travaglia.

Foto Sposito da www.federtennis.it