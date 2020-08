Gradita visita alla Pro Cycling Team Fanini. Durante un allenamento in preparazione al Giro dell’Emilia (in programma il 18 agosto) le ragazze allenate dal direttore sportivo Mirko Puglioli sono state raggiunte dall’ex iridato Mario Cipollini.

Mario, grande amico del direttore generale Manuel Fanini, si è intrattenuto qualche minuto con le atlete per scattare alcune foto e per un momento di relax, poi le ha fatte risalire in bici e si è messo a disposizione del gruppetto per dare dei consigli e proseguire nel lavoro giornaliero.

Cipollini, lo ricordiamo, era molto legato a Michele (papà di Manuel), prematuramente scomparso poco meno di un anno fa, che era stato il suo scopritore e con il quale aveva sempre avuto uno straordinario rapporto anche al di fuori del ciclismo.

“E’ stata una bella sorpresa – ha sottolineato Manuel Fanini – Mario è un amico e il fatto che si sia messo a disposizione delle ragazze conferma ancor di più lo straordinario rapporto che lui ha sempre avuto con la mia famiglia. Grazie”.

Per quanto riguarda la squadra nei giorni scorsi, all’ospedale di Fucecchio sono stati effettuati i tamponi come previsto dalle normative anti contagio per le manifestazioni sportive.

In questi giorni, invece, le atlete stanno completando la preparazione per l’atteso appuntamento di martedì con il Giro dell’Emilia che, di fatto, segna l’esordio stagionale della Pro Cycling Team Fanini in una competizione internazionale, con il meglio del ciclismo femminile mondiale al via.

“E’ una occasione ghiotta per capire a che punto siamo a livello di forma fisica – ha aggiunto il ds Mirko Puglioli – cercheremo come sempre di dare battaglia e di metterci in evidenza il più possibile. Le buone sensazioni che ho, tuttavia, vanno messe a confronto con una corsa vera che prevede, tra l’altro, la durissima salita del San Luca nel finale”.

In terra emiliana andranno: Francesca Balducci (24 anni), Leonora Geppi (20), Giulia Luciani (18), Beatrice Pozzobon (18) e Stefania Belloni (19).