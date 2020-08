Bartolomei da sogno e Frosinone ko: Spezia a soli 90′ dalla promozione in serie A

Prosegue il sogno dello Spezia di Bartolomei chiamato Serie A. Dopo aver eliminato il Chievo grazie alla pazzesca vittoria per 3-1 nella partita di ritorno (2-0 la sconfitta all’andata), i bianconeri si aggiudicano il primo round nella finale per la massima serie contro il Frosinone di Nesta.

A decidere il l’andata della finale play-off allo Stirpe è Gyasi, che con un gol al 21’ manda ko il Frosinone per 1-0. Ma un assoluto protagonista è un ragazzo di Valdottavo: Paolo Bartolomei. Il centrocampista, grazia ad una prestazione maiuscola, si conferma ancora una volta un punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano. Sempre nel vivo del gioco, pronto ad inserirsi in fase offensiva e a sacrificarsi in difesa: Bartolomei è uno degli idoli del popolo spezzino.

Non a caso Bartolomei è in testa alla classifica Aquilotto Reale, con ben 5 affermazioni come migliore in campo.

A dividere Bartolomei dal sogno Serie A ci sono solamente 90 minuti: giovedì (20 agosto), alle 21,15 allo stadio Picco, lo Spezia dovrà resistere al nuovo tentativo di rimonta del Frosinone, che dovrà vincere di due gol di scarto (come già fatto con il Pordenone).

Tutta Borgo a Mozzano è con Bartolomei: “Ieri il nostro Paolo Bartolomei è stato tra i protagonisti dello Spezia che ha vinto la partita di andata del turno playoff decisivo per andare in Serie A – le parole del sindaco Andreuccetti -.Tutto il Comune fa il tifo per lui“.