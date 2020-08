Academy Qm Massarosa, nasce la nuova scuola calcio affiliata alla Fiorentina

La nuova scuola calcio Academy Qm Massarosa si presenta subito come una protagonista assoluta del panorama calcistico giovanile della Versilia. Progetto nato dall’unione dello Sporting Massarosa Academy e del Qm che permette alla nuova realtà di partire con numeri importanti e altrettanta qualità: nove impianti sportivi a disposizione, oltre 250 ragazzi già tesserati, istruttori con tesserino Uefa e affiliazione alla Fiorentina.

La nuova scuola calcio è aperta a tutti i bambini nati dal 2008 al 2015 e ha poi anche le squadre delle categorie agonisti dal 2003 al 2007.

“Abbiamo voluto creare una realtà che, grazie alle sinergie e alle collaborazioni in campo, potesse rappresentare un punto di riferimento per il nostro territorio – commenta il presidente Vittorio Ricci – vogliamo far crescere nei ragazzi non solo la passione per il calcio ma anche per i veri valori dello sport”.

Sulla presenza viola il nuovo staff punta non solo per dare respiro professionistico al progetto ma anche per far crescere i propri istruttori ed allenatori. Lo staff tecnico della Fiorentina sarà una volta a settimana in Versilia per seguire gli allenamenti e formare lo staff dell’Academy Qm Massarosa, formazione che proseguirà per tecnici ed allenatori versiliesi anche in alcune sessioni specifiche nelle strutture viola. Ovviamente ci saranno ingressi allo stadio per le competizioni interne della Fiorentina e condivisione di moneti di scambio con i campioni viola ma l’obiettivo primario è proprio la qualità.

“Volgiamo garantire ai ragazzi il meglio – spiega Federico Salvetti, responsabile delle relazioni con Acf Fiorentina – la preparazione del nostro staff è garanzia per ragazzi e genitori sotto tutti gli aspetti. Fare sport fa bene sia a livello fisico che sociale, per questo siamo contenti di riuscire a mettere a disposizioni strutture e personale dando una risposta concreta al territorio di Massarosa e della Versilia”.