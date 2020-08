E’ ufficiale: l’Academy Tau in Seconda categoria

Ora è ufficiale: l’Academy Tau di Badia Pozzeveri giocherà in seconda categoria. Il ripescaggio è stato ufficializzato nei giorni scorsi: per la squadra è la conferma tanto attesa dopo la vittoria, lo scorso 4 marzo, della coppa provinciale di Terza categoria.

A guidare il team spetterà a Emanuele Biondi: una novità davvero importante per la società, che potrà contare su un uomo di esperienza. Biondi, infatti, ha iniziato la sua carriera sulla panchina degli Juniores del Via Nova. Da lì fa tre anni con gli Juniores del Chiesina Uzzanese, per poi approdare nel calcio “dei grandi” allenando per due stagioni il Margine Coperta in terza categoria. Fino allo scorso dicembre, infine, ha seguito il Borgo a Buggiano in seconda categoria. A dare il benvenuto al nuovo mister sono stati il presidente dell’Academy Tau Badia Pozzeveri, Stefano Rosellini, e il direttore sportivo Mirko Gioè. Completano lo staff: i consiglieri, Adamo La Vigna e Sergio Centoni, il preparatore atletico, Edoardo Pollastrini, la fisioterapista, Simonetta Incerpi, e i segretari, Mascia Rosellini, Francesco Secchiaroli e Alessio Bacherini.