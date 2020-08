Il giovane Stefano Coco nuovo portiere del Ghiviborgo

Stefano Coco, classe 2003, completa la rosa del Ghiviborgo nel ruolo di portiere. Nonostante la giovane età il ragazzo è una promessa del calcio giovanile della provincia di Catania con ben dieci anni di esperienza a partire dalla scuola calcio del Catania.

Proviene dalla società professionistica sicula Leonzio di serie C dove ha disputato venti presenze da titolare della Beretti, per la conclusione anticipata dei campionati, e due presenze in coppa Italia con la prima squadra. Frequenta il liceo linguistico ed ha per hobby la musica pop.

Ieri (18 agosto) intanto, nella prima partitella in casa fra i ragazzi della Rosa (in ritiro vinta dai blu) il primo marcatore della stagione si segnala Edoardo Belluomini, giovane lucchese del 2003 dal settore giovanile dell’Empoli.

Il ritiro continua serenamente nella quiete dello stadio delle terme e dopo i primi otto giorni l’ambiente è sodisfatto del lavoro atletico sostenuto dai ragazzi senza infortuni e sotto la direzione del preparatore Lorenzo Monticelli.

Belluomini, che si è messo in mostra in questi primi giorni, negli anni passati è stato chiamato in Nazionale di categoria under 16 e 17. Il mister Lavezzini rimasto colpito dal ragazzo ritiene che i due ‘Edoardo’, Nottoli e Belluomi, potranno essere protagonisti del nuovo Ghiviborgo 20/21.