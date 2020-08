Due titoli regionali per la Virtus Lucca ai campionati toscani assoluti e promesse

Due titoli regionali, due medaglie e tanti risultati di alto livello: è il bottino ottenuto dalla Virtus Lucca al meeting di Firenze in programma nei giorni scorsi, valido per l’assegnazione dei titoli toscani assoluti e promesse.

Partiamo proprio da questi e dalla maglia di campione regionale promesse ottenuta da Edoardo Carucci. Nei 400 ostacoli il giovane biancoceleste brilla con uno splendido 55” 29. Titolo assoluto per Idea Pieroni nel salto in alto, a cui basta un “semplice” 1,72 per vincere gara e campionato.

Le Promesse Virtus regalano anche due medaglie. Nel lancio del disco Andrea Francone conquista l’argento con 36,67; nel disco femminile sesto posto assoluto e argento nella categoria per Viola Pieroni grazie alla misura di 33,78.

Nella stessa gara buone prestazioni anche per Veronica Biagioni e Daiana Parducci. Rimanendo ai lanci, annotazione nel martello per Valentina Raspa ed Eva Viani, mentre nel peso David Puccioni finisce al quarto posto assoluto con un buon 12,01.

Nei 400 metri splendida prestazione di Dario Fazzi, sesto assoluto; molto bene anche Madh Kasturi Arachchige che chiude la gara con il primato personale. Nel doppio giro di pista buone prestazioni per Tommaso Giannini (con il nuovo personale) e Davide Bertoli; nella gara femminile Clarice Gigli chiude terza assoluta. Quinto posto assoluto nei 100 metri per Lorenzo Dumini, a una manciata di centesimi dal podio.

Chiusura sui salti. Nel lungo l’allievo Martino Giovannetti finisce con 5,88. Nel triplo Leonardo Benedetti chiude primo tra gli Junior con un ottimo 12,72 che rappresenta il nuovo personale. Sempre nel triplo, bene Elisa Fontana con 9,59.