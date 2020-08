Bartolomei si gode la Serie A: “Un sogno che diventa realtà, non ho mai smesso di crederci”

Dal Valle di Ottavo fino alla storica promozione in Serie A: è questa la favola di Paolo Bartolomei, che ieri (20 agosto) ha coronato il sogno della massima serie con il suo Spezia.

Tutta la gioia e l’emozione di Paolo Bartolomei dopo i festeggiamenti per lo storico traguardo raggiunto: “Serie A, un sogno che diventa realtà! Non ho mai smesso di crederci e questa è la dimostrazione che non bisogna mai smettere di lottare per i propri sogni!”.