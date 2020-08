Paese che vai, campionato che trovi. Giorni “caldi” per Amore e Vita – Prodir, che sarà impegnata con tutti i suoi atleti nei campionati nazionali, ed anche in quelli Europei con il duo lettone Luksevics e Bogdanovics.

Marco Tizza, fresco di maglia azzurra al Giro dell’Emilia, tenterà di migliorare il decimo posto del 2019, in una corsa che lo vide protagonista fino agli ultimi chilometri (fu l’ultimo a cedere al vincitore Formolo, a causa soprattutto di una sua disattenzione in discesa).

Tizza sta pedalando molto bene ed ha in mente questo importantissimo appuntamento da un anno ormai.

A dare manforte all’atleta Lombardo, ci saranno gli altri corridori italiani di A&V – Prodir, con in testa Davide Appollonio. Sull’ammiraglia ci sarà Marco Zamparella, le cui aspettative generali in termini di risultato sono molto alte.

Intanto si correrà anche nelle altre nazioni, ed occhi puntati soprattutto sul campione olimpico di Mtb Miguel Martinez, che a 44 anni e dopo 10 anni, tornerà a vestire a la maglia di Amore e Vita – Prodir in questo finale di stagione. Martinez sarà impegnato nel campionato francese e questa sarà la sua gara di debutto, molto particolare, con la maglia del team di Fanini.

Charly Petelin difenderà invece i colori del team in Lussemburgo, mentre Luksevics, Bogdanovics, Pelcers, Andrijanovs e Sergis faranno altrettanto nei prossimi giorni in Lettonia. Prima però Luksevics e Bogdanovics saranno entrambi al via con la nazionale lettone al Campionato Europeo su strada, un impegno molto prestigioso e sentito in casa A&V.