Dubbi sui protocolli di sicurezza, i dilettanti rischiano di fermarsi ancora

Poca sicurezza nei protocolli e il calcio dilettanti rischia di fermarsi. È diventato un tam tam fra le società dilettantistiche e alcune, in vista dell’inizio della stagione, hanno deciso di dire, intanto, stop.

Questo il messaggio che rimbalza da Firenze a Pisa, passando per Pistoia e Prato e che potrebbe presto essere recepito anche in altre zone della regione: “Rilevata una preoccupante ripresa dei contagi di Covid19, in assenza di un protocollo di sicurezza compatibile con le realtà sportive dilettantistiche ed in attesa di un atto chiarificatore circa le responsabilità civili e penali delle società sportive conseguenti ad eventuali contagi, anche a tutela del propri atleti e dirigenti, la società si vede costretta a sospendere la ripresa di ogni forma di attività sportiva fino a data da destinarsi“.

Come andrà a finire?