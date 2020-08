Gp Parco Alpi Apuane, 5 atleti mettono gli italiani su pista nel mirino

Grande appuntamento quello dei ​campionati italiani assoluti su pista in quel di ​Vittorio Veneto.

Tre degli atleti più forti del ​Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde cioè ​Alessio Terrasi​, ​Vincenzo Agnello e ​Omar Bouamer​, grazie alle loro prestazioni sui diecimila metri su strada, hanno diritto di partecipazione, mentre ​Luca Tocco e ​Paolo Turroni cercheranno di ottenere il pass per la rassegna tricolore ​sabato 12 settembre a ​Monza sulla medesima distanza, con l’obiettivo di correre la prova sotto i 31′.

È stato un altro ottimo weekend dal punto di vista di gare e di risultati, sia in pista che in strada, per i ragazzi del presidente ​Graziano Poli​. A ​Donnas​, in ​Valle d’Aosta​, ottimi sui 1500 metri ​Omar Bouamer con il tempo di 3’57”69 e ​Carlo Pogliani con 4’00’13, quest’ultimo al terzo personale da quando veste i colori di ​Castelnuovo;​ a ​Sassari e a ​Palermo​, sui 3000 metri, ​Mattia Scalas e ​Ivan Antibo hanno completato le proprie prove con il tempo di 9’11” e 8’51” (personale per lo Junior campione toscano a squadre di corsa campestre).

Al ​Trail del Monte Amiata​, belle prove per i veterani ​Alberto Cappello e ​Ludmillo Dal Lago​ e ottimo esordio per ​Matteo Dal Lago​.