Pronto per il via l’evento di utlracycling UltrApuane, organizzato dal negozio Pro Classic Cycle, patrocinato dal Comune di Lucca e sponsorizzato da Acqua Silva. Una competizione che si snoda su due percorsi, che ha come scenario le bellissime Alpi Apuane dal lato toscano. Un evento che è alla sua prima edizione, ma destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’ultracycling e che è già inserito nel campionato italiano della specialità che permette la qualifica per la famosa Race Across America.

Le ultracycling sono competizioni in bicicletta, dove le distanze percorse superano i 500 chilometri, con grandi dislivelli anche di migliaia di metri e in cui il tempo di permanenza in sella supera le 24 ore. Queste competizioni sono aperte a tutti gli atleti che abbiano compiuto la maggiore età e si può partecipare sia in team, che come singoli, si possono utilizzare varie tipologie di bicicletta, come ad esempio la Recumbent (bici reclinata) o la Handbike, oltre alle classiche ruote da corsa e Mtb. L’ultracycling è qualcosa che va oltre la sfida con il proprio avversario, è prima di tutto, una sfida contro se stessi, la ricerca e il superamento dei propri limita fisici e mentali. I percorsi proposti in UltrApuane prevedono due distanze diverse: la Experience, di 350 chilometri con un dislivello positivo di 7 mila metri e la Challenge, di 750 chilometri con dislivello positivo di 17 mila metri.

L’evento si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 agosto e la partenza per entrambi i percorsi sarà al Caffé delle Mura, alle 7 per la Challenge e alle 14 per la Experience. Lungo la strada sono dislocate tre time station, a Benabbio, Monsummano e Castelnuovo, dove i concorrenti dovranno firmare il loro passaggio e potranno sfruttare il punto ristoro messo a disposizione dall’organizzazione. E’ previsto anche un punto di pernottamento con alcuni posti letto a Castelnuovo mentre l’arrivo è previsto al negozio Pro Classic Cycle di piazza san Francesco.