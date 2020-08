Non si ferma un attimo Paolo Andreucci, che dopo la vittoria tra le due ruote motrici del weekend appena trascorso al Rally il Ciocco e Valle del Serchio in coppia con Anna Andreussi con la Peugeot 208 Rally 4, torna in gara anche questa settimana a bordo della vettura del double chevron.

Ritorno su terra al San Marino Rally, secondo appuntamento del campionato italiano rally terra, a bordo della Citroën C3 R5 gommata Pirelli, curata dal team Prt di Daniele Pellegrineschi, con la quale Ucci ha conquistato il primo posto assoluto nella gara di apertura del campionato. Al suo fianco questa volta, ci sarà Francesco Pinelli, reduce dal primo posto assoluto conquistato al Ciocco nel Crz. Un cambio di sedile resosi necessario per impegni pregressi della navigatrice Anna Andreussi, che continuerà ad affiancare il compagno Paolo nelle gare del Cir.

“La partecipazione al doppio campionato, ci porta ad essere in macchina continuamente, visto che nei primi 6 mesi dell’anno non si è gareggiato – ha commentato il pilota della Scuderia Peletto Racing Team Paolo Andreucci-, Anna continuerà a rimanere al mio fianco nel Cir, ma sarà ugualmente presente nelle gare terraiole. La Citroën C3 R5 del Team Prt ha dimostrato di avere tutte le carte in regola in quanto a affidabilità e competitività, grazie anche alle nostre coperture Pirelli. Allo shakedown testeremo nuove regolazioni, ma arriviamo da un buon punto di partenza con il set up del Valtiberina. Al San Marino Rally il nostro obiettivo è quello di difendere la leadership in campionato, anche se sappiamo bene che con il parco partenti e partendo davanti non sarà facile. Ci toccherà pulire le strade anche in questo caso, proveremo quindi a non perdere secondi preziosi nel primo giro di prove.”

Il San Marino Rally si svolgerà su 65 chilometri di gara, suddivisi su 3 prove speciali. Due prove corte, la Terra di San Marino con 4,5 chilometri e la Lunano-Piandimeleto di 5,28 e la “lunga” Monte Rocca di quasi 12 chilometri. Il rally partirà sabato mattina alle 8:00 direttamente dal Multieventi, e si concluderà nello stesso posto alle 18:45. Prevista una sola assistenza a metà giornata da 45 minuti.