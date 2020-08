Bartolomei in serie A, sarà uno dei pezzi forti del fantacalcio

Paolo Bartolomei, centrocampista “valdottavese” fresco di promozione in Serie A con la maglia dello Spezia, si appresta a disputare la sua prima esperienza con la casacca aquilotto. Ma l’ex calciatore del Castelnuovo Garfagnana, è indicato in questi giorni che seguono la vittoria degli aquilotti liguri della finale playoff di Serie B, anche come uno dei pezzi forti del prossimo Fantacalcio, il popolare gioco lanciato ormai da anni dal più diffuso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport.

Bartolomei è infatti specialista degli assist, una delle “chiavi” più prolifiche per macinare punti è successo nel gioco tra appassionati di calcio. Nel campionato appena terminato, ne ha perfezionati addirittura undici nell’ultimo campionato cadetto, risultando il migliore tra le file del club ligure. Centrocampista che occupa la posizione centrale sulla linea mediana della formazione neopromossa in Serie A, titolare inamovibile dell’undici di mister Italiano con trentacinque presenze e due gol realizzati, Bartolomei, secondo gli esperti del Fantacalcio, avrà un ruolo importante nella prossima stagione, candidandosi come titolare low cost sulla linea mediana di molti “fantallenatori”.