Daniele Rugani nel mirino del Valencia verso l’addio alla Juve

Il difensore lucchese Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus ed accasarsi nella Liga spagnola in quanto interessa al Valencia. Il club spagnolo ha infatti starebbe trattando con il direttore bianconero Fabio Paratici per portare a Valencia sia Rugani sia Mattia De Sciglio.

Sembra invece tramontare la pista-Arsenal per Rugani in quanto i “gunners” sarebbero pronti a cedere alla Juventus il terzino destro Héctor Bellerin soltanto in cambio di soldi, senza inserire quale contropartita proprio il difensore lucchese.