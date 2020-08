Polisportiva Capannori, i locali della movida diventano sponsor

La Polisportiva Capannori ufficializza la propria collaborazione con tre dei locali più in voga della movida lucchese. Si tratta dell’Ottavo Nano (via Cantore 87/91) in una traversa della circonvallazione, del Lebowski (piazza San Michele 14) nel cuore del centro storico e del Black Mirror (Borgo Giannotti 42), presentato proprio giorni fa dalla proprietà che sarà inaugurato il 10 settembre all’interno del centro commerciale Pinturicchio.

Per il presidente Luca Fontana “è un onore per la nostra società aver stretto una partnership con aziende che hanno fatto la storia recente di Lucca. L’accordo raggiunto è stato solo una formalità dato il grandissimo rapporto che ci lega”.