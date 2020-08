Pieve Fosciana, per Fiori un ritorno all’antico amore: “Tanta voglia di ricominciare”

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Così cantava Antonello Venditti nel 1991.

Potrebbe essere questa la colonna sonora del rapporto che lega Francesco Fiori alla Pieve Fosciana.

E’ lo stesso tecnico ha svelarci il legame.

“E’ la terza volta che torno alla Pieve. Tre momenti diversi, sono legato all’ambiente e alla società al di là dei risultati. Io non sono di quelli che sostiene di non ritornare in un ambiente dove in precedenza si è fatto bene. Si apre un capitolo nuovo”.

Rispetto a due anni fa, ritrova una squadra sempre in Promozione ma in un girone diverso.

“Fu una cosa improvvisa. Ci fu detto nell’ultima settimana. Ci stavamo preparando per debuttare in Coppa in Prima Categoria e ci venne comunicato che la domenica avremo esordito in casa con il Forcoli. Il girone C era un girone con un tasso tecnico e fisico altissimo”.

E voi vi siete esaltati.

“Noi eravamo una squadra che aveva corsa, intensità, ritmo. Immediatamente abbiamo saputo calarci in un contesto tutto nuovo per noi. Trasferte lunghissime siamo dovuti partire per andare nel grossetano il sabato ma che ricordiamo tutti con piacere”.

E per far fronte al girone A cosa serve?

“E’ un girone più atletico, agonisticamente è più intenso”.

Sono arrivati molti ragazzi giovani.

“La squadra è stata gradatamente ringiovanita. Qui c’erano ragazzi che militavano in questa squadra da 5 o 6 anni che hanno deciso di andar via. Sono stati rimpiazzati con ragazzi giovani ed sono stato mantenuti 8 giocatori che costituiscono il gruppo storico”.

Una scelta da definire coraggiosa, rischiosa.

“Doverosa. Dobbiamo essere riconoscenti a quelli che se ne sono andati. Sono andati tutti in Eccellenza e per la società questa è una grossa soddisfazione. Anche per me ho avuto la fortuna di allenare un gruppo che è cresciuto tanto e mi ha sempre dato la massima disponibilità, se sono andati in un campionato superiore vuol dire che qualcosa sono riuscito a dargli”.

Sembra che non vede l’ora di iniziare.

“Torno con tanta voglia. Penso di avere fatto le mie esperienze, sono pronto per aprire un ciclo”.

Sono state queste le motivazioni che hanno sancito il terzo matrimonio?

“La società mi voleva a tutti i costi, cosi come tanti giocatori erano propensi ad un mio ritorno. Sarei stato poco intelligente se non avessi valutato questi aspetti”.

Quanto ha influito il Covid sulla campagna acquisti?

“Era inevitabile tener conto del momento in sede di mercato. Devo dire che i direttori dell’area tecnica Biagioni e Giuntini sono stati molto bravi. Sono due ex miei giocatori, sono stati con me a Coreglia e alla Pieve. Ho tanto affiatamento con loro, siamo amici anche fuori dal campo”.

Possono essere stati loro ad aver caldeggiato il suo ritorno?

“No è esattamente accaduto il contrario. Quando la società mi ha richiamato, il direttore sportivo non c’era. Abbiamo affidato a loro l’incarico perché conoscevano l’ambiente per averlo frequentato e con me c’era un filo diretto. Abbiamo fatto un summit con la società pensavamo potessero essere le persone giuste, avevano smesso da poco. Si sono dimostrati subito all’altezza per le scelte oculate che hanno compiuto. Vorrei menzionare anche il mio storico vice Fabrizio Angelini e il preparatore dei portieri Alessandro Pennacchi che è stato promosso in Prima squadra dopo l’ottimo lavoro con la juniores”.

Un’idea sul modulo.

“Mi è capitato in passato di iniziare con un sistema e poi cambiarlo, addirittura in preparazione. Tutto dipenderà dalle caratteristiche dei ragazzi”.

La società cosa vuole?

“La società mi ha chiesto di mantenere la categoria. Io aggiungo che voglio fare più punti possibili. E credetemi ci sarà molto da lavorare, i ragazzi vengono da sette mesi di inattività, sarà un campionato forse a 13 squadre. I protocollo non ci permettono di fare molto. Sarà una stagione diversa da tutte le altre, dovremo partire bene”.

Come si immagina il girone?

“Agguerrito con piazze importanti. Ci sono squadre che per bacino e budget faranno la differenza. Portare giocatori in garfagnana è sempre difficile. Il mercato lo facciamo tra noi sei. Castelnuovo e River che sono in l’Eccellenza, noi in Promozione, Molazzana, Vagli e Diavoli Neri Gorfigliano in Prima. Devi avere delle intuizioni giuste, capire se un giocatore può affrontare più o meno una categoria, fai delle scommesse”

Ne può ricordare una vinta?

“Lo spostamento di Odoardo Giusti da centrocampista ad attaccante. Due anni fa realizzò 14 reti. Ora è passato alla River Pieve in Eccellenza”

Con quali frasi darà il benvenuto ai ragazzi lunedì 31 agosto alle 19,30?

“Si volta pagina quello che è stato appartiene al passato. Dobbiamo trascinare la gente”

Rosa Pieve Fosciana

Portieri: Tommaso Regoli, Lorenzo Casci classe 2002 dal Ghiviborgo, Enzo Levrini classe 2001 dal Castelnuovo Garfagnana

Difensori: Leonardo Pieri dal Ghiviborgo, Andrea Angelini, Gioele Giusti, Alessio Teani, Federico Barsotti, Matteo Boggi classe 2001 dal Castelnuovo Garfagnana, Davide Lucchesi

Centrocampisti: Umberto Barsanti, Alessandro Turri dal Castelnuovo Garganana, Daniele Dini classe 2001 dal Castelnuovo Garfagnana, Samuele Parmigiani classe 2001, Corrado Dini, Matteo Mazzei classe 2002 dal Castelnuovo Garfagnana, Tommaso Motroni classe 2002, Adugna Bachini classe 2000 dal Castelnuovo Garfagnana

Attaccanti: Sasha Remaschi, Vagli, Daniele Babboni, Leonardo Bosi classe 2000 dal Castelnuovo Garganana, Filippo Triti classe 2002 dal Castelnuovo Garfagnana.

Aggregato dalla juniores Wassim

Staff tecnico

Allenatore: Francesco Fiori

Vice Allenatore: Fabrizio Angelini

Preparatore dei portieri: Alessandro Pennacchi

Responsabili area tecnica: Andrea Biagioni e Michele Giuntini

Dirigenti accompagnatori: Eufemio Cecchi, Leandro Paladini, Pietro Paolo Franchi

Team manager: Alessandro Dini

Organigramma societario

Presidente: Giuseppe Piagentini

Direttore generale: Arturo Torriani

Programma amichevoli

5 settembre ore 14,30 Pieve Fosciana – Diavoli Neri Gorfigliano

12 settembre ore 14,30 Vagli – Pieve Fosciana

16 settembre ore 19,30 Pieve Fosciana – Fornaci