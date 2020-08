Per i Drakes Capannori ripresa in salita del campionato

Dopo più di venti giorni di stop di agosto riprende l’attività del batti e corri nazionale. La squadra di Capannori dei Drakes prima di affrontare la ripresa del campionato è stata impegnata sul mitico stadio Iannella di Grosseto, nel primo torneo Agrichiandi dove accedendo al girone finale giunge terza alla luce di una sconfitta e una vittoria.

Niente da fare contro i fortissimi Boars squadra grossetana nata per il salto di categoria e farcita di

giocatori di categoria superiore.

I lucchesi non hanno retto i primi inning dove in bombardieri dei Boars mettevano una serie ipoteca sulla partita fin dal 2 inning ( 5 a 0 ). Reazione della giovane squadra del manager Modestino che che pattava i rimanti inning con un ottimo gioco in difesa chiudendo la partita su un 7 a 2 per i grossetani.

Seconda partita contro una la selezione Livornese-Grossetana a nome del J.Grosseto dove la partita è stata più combattuta e vedeva le mazze nero-verdi trovare un buon ritmo a discapito però del gioco difensivo: risultato finale 9 a 7 per i Drakes che per il regolamneto del torneo chiudevano al terzo posto.

Il torneo lascia strascichi a livello di infortuni che si ripercuotono sulla domenica successiva (30 agosto) alla ripresa del campionato che ha visto i Capannoresi impegnati con la prima in classifica ed imbattuta del loro girone: i Seaguls di Massa.

I lucchesi hanno dovuto fare a meno del lanciatore Dennis Lellis e del terza base Lusha Xhulio e tenendo in campo diversi giocatori acciaccati, anche se alle mazze del Massa squadra molto esperta e smaliziata questa domenica c’era poco da interporre.

I lucchesi pur con un gioco senza grandi errori in difesa ma poco incisivi alla battuta: solo tre gli strikeout subito ma con la palla facile preda degli interni massesi e quindi in battuta poco efficaci. Partita che si chiudeva per 13 a 2 per i Seaguls.

Da domenica i Capannoresi giocheranno sempre sul diamante amico a cominciare con la partita di ritorno contro i Lancers di Lastra a Signa alla ricerca di un pronto riscatto per aspirare a qualcosa di più della metà classifica.