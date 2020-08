Lucchese, nel primo giorno di ritiro in Garfagnana e dopo il primo pranzo al ristorante La Lanterna la società rossonera ufficializza tre nuovi acquisti. Tre volti nuovi entrano nella rosa della Lucchese. La società ha ingaggiato l’attaccante Salvatore Molinaro, il centrocampista Francesco Falivene e il difensore Daniele Solcia.

Molinaro, classe 1998, ha giocato un campionato di serie D con la Palmese e nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Viterbese (serie C): in totale in carriera ha totalizzato 70 presenze e messo a segno 14 reti.

Falivene è nato nel 1999 e finora ha sempre militato in serie D con le maglie di Gladiator, Frattese e Ercolanese: per lui 61 presenze e 2 gol.

Solcia, classe 2001, è nato nel vivaio dell’Atalanta e dopo aver giocato con le formazioni Under 17 e Under 18 nella scorsa stagione è andato in prestito nel Ponte San Pietro (serie D) disputando 25 partite.