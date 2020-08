Tre amichevoli di lusso per la Lucchese: si inizia dalla Fiorentina

Tre amichevoli di lusso per la Lucchese. I rossoneri di nuovo in serie C sono in ritiro da oggi (31 agosto) in Garfagnana ed è da qui che il dg Mario Santoro ha fatto l’annuncio.

Il primo appuntamento sarà il prossimo 6 settembre. In quell’occasione la Lucchese affronterà la Fiorentina in casa. Le emozioni non mancheranno nemmeno per il successivo appuntamento: il 12 settembre sarà infatti la volta dell’Empoli e il 19 settembre della Spal.