Versilia, tutto pronto per le prime due tappe della Tirreno Adriatico

Lunedì 7 e martedì (8 settembre) la Versilia ospiterà le prime due tappe della Tirreno Adriatico 2020. A seguito dell’annullamento causato dalla pandemia, la corsa è stata riprogrammata dall’Unione Ciclistica Internazionale nella seconda settimana di settembre. Cambia, rispetto al recente passato, il percorso della prima frazione: non più una cronosquadre ma una corsa in linea con partenza e arrivo da Lido di Camaiore.

Via fissato intorno alle 12,40 dalla zona del Pontile e arrivo alle 16 in viale Bernardini dopo che il plotone avrà affrontato un doppio circuito sulle strade della Versilia. Il giorno successivo la seconda tappa prenderà via dal centro storico di Camaiore.

Gli atleti sfileranno dalle 10,30 da piazza XXIX Maggio per via Vittorio Emanuele fino a piazza San Bernardino dove si terrà la firma del foglio di partenza. Alle 11,10 il gruppo si allineerà su via Vittorio Emanuele fino a piazza Romboni per raggiungere via Fondi e la SP1 Francigena dove è posto il chilometro zero. La corsa poi proseguirà sulla Provinciale fino alla località Pioppetti dove lascerà il territorio del Comune di Camaiore.

Al fine di allestire le strutture necessarie e di permettere lo svolgimento della gara, è stata predisposta un’ordinanza con i relativi provvedimenti di viabilità. Cambiano anche le date del mercato stagionale di viale Bernardini e del mercato settimanale del lunedì sul Lungomare Europa. In accordo con gli ambulanti, il primo sarà riprogrammato per domenica 20 settembre, il secondo in occasione del giorno festivo del 25 aprile 2021.

Lido di Camaiore (1 tappa 7 settembre 2020: partenza dalla zona del Pontile alle 12,40, arrivo in viale Bernardini alle 16).

Gli atleti percorreranno un doppio circuito da affrontare rispettivamente tre e due volte. Dopo la partenza di Lido il gruppo si porterà lungo la via Italica fino a Capezzano Pianore e dopodiché prenderà la SR439 Sarzanese dove inizierà il primo circuito che si snoderà in direzione Massarosa, Monte Pitoro, Pioppetti, Montemagno, Camaiore (con passaggio su viale Oberdan), Capezzano Pianore. Il secondo circuito inizierà quando il gruppo avrà nuovamente raggiunto Capezzano Pianore: questa volta si svolterà a destra in direzione Pietrasanta sulla SR439 Sarzanese poi a Pietrasanta si imboccherà la SS1 Aurelia, viale Apua fino a Marina di Pietrasanta, il lungomare per tornare a Lido di Camaiore e infine riprendere il circuito tramite la via Italica.