Lucchese, arriva anche il centrocampista mancino Tanasiy

Nuovo acquisto, quando scatta il secondo giorno di ritiro, per la Lucchese che comunica di aver ingaggiato il centrocampista mancino ucraino di 25 anni Kosovan Tanasiy, nella scorsa stagione al Picerno.

Tanasiy ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Vicenza nella stagione 2012-13 e nel successivo campionato ha giocato 4 gare in Ssrie C con il Vicenza che lo ha poi girato al Varese (settore giovanile, 6 gare e 1 gol). Successivamente il neorossonero ha disputato due stagioni con la Lupa Castelli Romani vincendo il campionato di serie D e totalizzando 24 presenze e mettendo a segno 1 gol.

Quindi il trasferimento al Gela in D (26 gare e 4 reti), poi all’Igea (14 e 3) e infine due stagioni al Picerno dove ha contribuito notevolmente al salto in serie C, realizzando 10 reti in 32 gare. Nella scorsa stagione Tanasiy con il Picerno ha messo a referto 26 presenze e 3 gol.