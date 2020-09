Tau Calcio, torna il memorial Cordischi per giovanissimi B

Calcio d’inizio domani (3 settembre) allo stadio comunale di Altopascio per il 26esimo Trofeo Memorial Antonio Cordischi, a cui seguirà la nona Cordischi Cup, organizzati dal Tau Calcio Altopascio. Quest’anno le due prestigiose competizioni dedicate ai Giovanissimi B 2007 tornano ad Altopascio con una speciale attenzione alla sicurezza: gli appuntamenti, infatti, si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure previste per il contrasto all’epidemia Covid-19. Uno sforzo, quello compiuto dalla società amaranto, tutto rivolto ai giovani e alla voglia di tornare in campo.

Il torneo porterà allo stadio di Altopascio sedici squadre professionistiche e dilettantische, compreso il Tau, provenienti da tutta la Toscana, segnando di fatto l’apertura della stagione calcistica per i giovani atleti.

Il Trofeo Cordischi rappresenta il primo impegno stagionale per i giovani calciatori, dopo le fatiche della preparazione estiva ed è anche, per la categoria, il primo vero confronto con il mondo agonistico. Un appuntamento, dunque, di grande importanza e prestigio.

Oltre al Tau, per la 26esima edizione del trofeo ci saranno: Aquila Sant’Anna, Sestese Calcio Ssd, Atletico Lucca, Margine Coperta, Us Pistoiese, Cgc Capezzano, Asd Tobbiana, Giovani Fucecchio, As Lucchese, Tau Calcio, Giovani Via Nova, Pro Livorno Sorgenti, Us Pontedera, Us Affrico, Academy Porcari e Zenith Audax. La fase delle qualificazioni terminerà giovedì 10 settembre. Domenica 13, invece, inizieranno le fasi finali ad eliminazione diretta: dopo i quarti di finale sarà la volta delle semifinali (martedì 15) e delle finali, in programma giovedì 17 settembre.

Il 19 e 20 settembre si terrà la Cordischi Cup che vedrà impegnate, sempre ad Altopascio, oltre al Tau Calcio e alla qualificata del Trofeo Cordischi, anche le due società professionistiche del Pisa e dell’Empoli.

Le formazioni saranno suddivise in quattro gironi eliminatori da quattro squadre ciascuna per poi passare alla fase a eliminazione diretta con semifinali e finali.

I gironi del Cordischi

Girone A: Aquila Sant’Anna, Sestese Calcio Ssd, Atletico Lucca, Margine Coperta

Girone B: Us Pistoiese, Cgc Capezzano, Asd Tobbiana, Giovani Fucecchio

Girone C: As Lucchese, Tau Calcio, Giovani Via Nova, Pro Livorno Sorgenti

Girone D: Us Pontedera, Us Affrico, Academy Porcari, Zenith Audax

Cordischi Cup

Girone A: Pisa, qualificata Cordischi

Girone B: Empoli Fc, Tau Calcio