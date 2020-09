Tre titoli toscani, due secondi posti e una medaglia di bronzo per gli atleti dell’associazione Bad Players di Torre del Lago Puccini agli ultimi campionati regionali under e over outdoor di beach tennis, disputati a Pisa dal 28 al 30 agosto.

Fra i ragazzi in grande spolvero la premiata ditta Davide Baccili-Nicola Manfredini, campioni toscani nella categoria di appartenenza, l’under 14 (6-2 a D’Andrea-Salvini, in finale) e vice campioni under 16 (battuti con identico punteggio, nel match decisivo, da Corridori-Vegni).

Nel torneo under 18, invece, Matteo Lemmetti (in coppia con Bucci) arriva a un soffio dal colpaccio: partiti dalle retrovie, i due giovani beachers cedono in finale solo ai favoritissimi Carfora-D’Andrea (9-4) conquistando un meritatissimo argento.

Capitolo Over: qui, il vero “matador” è Marco Rossi Repanai che regala alla Bad Players ben due titoli toscani. Nel doppio maschile over 40, insieme a Cristian Apollonio, supera Busdraghi-Lenzi dopo una finale al cardiopalmo, risolta al tie-break (9-8). Nell’over 50, in tandem con Massimo Papi, lo scudetto arriva con meno apprensioni (9-4 a Tuccinardi-Salvetti) a coronamento di un torneo condotto con attenzione e grande solidità.

Nella stessa categoria buon terzo posto anche per il Bad Luca Baccili con Massimo Benedetti, sconfitti in semifinale proprio dal binomio vincitore del torneo.