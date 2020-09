Polisportiva Capannori, il volley riparte con la stagione agonistica

La società di pallavolo della Polisportiva Capannori, dà inizio alla stagione agonistica 2020/2021, la preparazione atletica è iniziata dallo scorso 26 agosto, con una grossa novità, la partenza del settore volley maschile. Da quest’anno l’attività tecnico-agonistica prevede la partecipazione ai campionati di Prima Divisione, under 19, under 15 e under 13. Resta invariata quella ai campionati femminili che vede l’iscrizione alla Seconda Divisione, under 19, under 15 e under 13. Avranno inizio da metà settembre, come ogni anno, i corsi di avviamento al volley, nonché i progetti scuola che interessano gli istituti scolastici del comprensorio didattico del comune di Capannori.

Lo staff dirigenziale, presieduto da Luca Fontana, ha riconfermato anche per la stagione 2020/2021, il coach Maurizio Gigante (responsabile del settore tecnico), coach Erika Franceschini (dirigente responsabile), Francesca Marchi (preparatore fisico), Arianna Tavella (collaboratrice coach, laureata in scienze motorie) e Bianca Del Carlo (collaboratrice allenatori). La dirigenza, vista la crescita del movimento volley, ha dovuto incrementare lo staff, ingaggiando per il settore volley maschile il coach Tommaso Puccinelli e Alessio Del Testa (collaboratore allenatori), mentre si aggiunge al settore femminile, Tommaso Tempestini (preparatore fisico), ai quali è stato affidato il compito di affiancarsi agli altri tecnici e preparatori al fine di proseguire e continuare il lavoro fisico, tecnico e didattico già programmato nella passata stagione agonistica.

Il presidente Luca Fontana, unitamente al consiglio direttivo, ha affidato al coach Maurizio Gigante, la coordinazione di tutto il settore maschile e femminile, in particolare quello giovanile al fine di curare il percorso di crescita di tutti gli atleti.