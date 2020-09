Passerella di presentazione per gli allievi regionali del Camaiore

Si è svolta ieri sera la presentazione della squadra allievi regionali del Camaiore per l’anno 2020/2021 allo Stadium Pub di Viareggio. Presenti tutti i ragazzi del Camaiore Calcio 2004, l’allenatore Enrico Russo, i dirigenti Luca Arduini, Stefano Genovesi e Emanuele Baldaccini: un gruppo affiatato e carico, che non vede l’ora di mettersi le scarpette ai piedi e tornare in campo dopo il difficile periodo dovuto all’emergenza coronavirus.

I ragazzi di Russo, che si sono conquistati questo importante traguardo sul campo e che già sono affiliati con il Parma Academy, prossimamente saranno impegnati a confrontarsi con le migliori squadre di pari livello della Toscana, insieme a poche altre squadre della Versilia. Un compito non facile, che vedrà giocatori e dirigenti impegnati già nei prossimi giorni ad organizzare rose e strategie.

“Sono davvero orgoglioso di questa squadra, ragazzi che si sono fatti valere sul campo – afferma Russo – e che ringrazio per l’ottima stagione passata. Sono convinto che quest’anno sapranno fare ancora meglio: dopo i mesi bui, c’è tanta voglia di godersi di nuovo lo sport con uno spirito ancor più competitivo. Con la presentazione di oggi abbiamo voluto far conoscere i ragazzi del settore giovanile del Camaiore Calcio – comprese le new entry Cozzani, Duccini, Mattonai e Perndoj – anche fuori dal comune di provenienza per dare più concretezza a questo importante settore, trampolino di lancio per la prima squadra, come già successo all’ottimo giocatore Giacomo Della Bona”.

L’appuntamento di ieri sera ha voluto dare il via, almeno dal punto di vista delle emozioni, di una importante stagione calcistica, anche grazie alla sorpresa di un vero campione del calcio italiano, il bomber Roberto Pruzzo, che è passato per un saluto e un in bocca al lupo ai ragazzi.

Di seguito la rosa dei 16 ragazzi del Camaiore calcio 2004: Iacopo Baldaccini, Alessandro Bertolucci, Christian Casotti, Giorgio Cozzani, Filippo De Ranieri, Alberto Di Ciolo, Luca Duccini, Davide Grotti, Lorenzo Genovesi, Elia Mattonai, Juri Perndoj, Niccolò Puccetti, Giovanni Scevola, Matteo Tabarrani.