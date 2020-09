Calcio dilettanti, tutti gli accoppiamenti delle Coppe: si parte il 20 settembre

Calcio dilettanti, si alza il sipario. In attesa dei gironi e dopo gli ultimi ripescaggi (Armando Picchi in Eccellenza, Pienza in Promozione, San Clemente in Prima Categoria e Collesalvetti in Seconda) è stato stabilito il tabellone delle Coppe.

Eccellenza

Accoppiamenti per le lucchesi. Il 20 settembre e il 4 ottobre si giocheranno River Pieve – Castelnuovo Garfagnana e Tau Calcio – Camaiore

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Italia Eccellenza

Promozione

Triangolari e accoppiamenti per le formazioni lucchesi. Nel triangolare (20 e 27 settembre e 4 ottobre) si affrontano Pieve Fosciana, Virtus Marina di Massa e Cgc Capezzano Pianore. Nell’accoppiamento di fronte Lammari e Villa Basilica con andata il 20 settembre e ritorno il 4 ottobre

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Italia Promozione

Prima Categoria

Ecco i triangolari con al via le lucchesi (date 20 e 27 settembre e 4 ottobre)

Diavoli Neri – Vagli (riposa Molazzana)

Sporting Pietrasanta – Forte dei Marmi (riposa Corsanico)

Academy Porcari – Ponte a Moriano (riposa Folgor San Pietro a Vico)

Torrelaghese – Calci (riposa San Giuliano)

Ponte a Cappiano – Staffoli (riposa Marginone 2000)

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Toscana Prima Categoria

Seconda Categoria

Questi invece i triangolari di Seconda Categoria con al via le lucchesi

Polisportiva Attuoni Avenza – Lido di Camaiore (riposa Atletico Carrara dei Marmi)

Viareggio Calcio – Fortis Camaiore (riposa Massarosa 1925)

Pontecosi Lagosi – New Team (riposa Barga)

Gallicano – Corsagna (riposa Fornoli)

Borgo a Mozzano – San Macario Oltreserchio (riposa Atletico Lucca)

San Filippo – Academy Tau (riposa Montecarlo)

Scarica qui il tabellone completo della Coppa Toscana Seconda Categoria