Gp Alpi Apuane, Agnello vola agli italiani

Un’altra settimana con ottimi riscontri sui tartan delle piste nazionali e su strada per il Gp Parco Alpi Team Ecoverde.

Giovedì (3 settembre), a Cagliari, un buon Mattia Scalas ha concluso la propria prova sui 1500 metri con il tempo 4’11”; venerdì (4 aettembre), ad Alba, al Memorial Franco Florio, Carlo Pogliani ha terminato i 1500 con il tempo 4’10”, Paolo Turroni sui 5000, con il tempo di 14’36”, è andato molto vicino al minimo per la qualificazione ai campionati italiani assoluti su pista e Omar Bouamer ha concluso un buon test sui 3000 metri.

Sabato (5 settembre), a Palermo, il trio tutto siciliano formato da Vincenzo Agnello, Alessio Terrasi e Ivan Antibo ha concluso coi tempi di 14’26”, 14’39” e 15’55”, con il primo che ha centrato il minimo per i campionati italiani assoluti su pista. Domenica (6 settembre), a Moena, alla Marcialonga, ottimo argento assoluto per Joash Kipruto Koech e buona prova per Mimmo Marino (42esimo assoluto); a Reggello, al Trail di Vallombrosa, buona prova per Roberto Ria (nono assoluto); a Chiavari, alla 10K di Levri, buon rientro alle gare per Marco De Nevi.