Bc Lucca, preso il diciannovenne Daniel Spagnolli

Un Basketball Club Lucca decisamente giovanile. Anche l’ultimo acquisto infatti ha da poco raggiunto la maggiore età e, viste le sue doti, sarà sicuramente un innesto importante. Si chiama Daniel Spagnolli e da pochissimo ha compiuto i 19 anni.

È un ragazzo dotato di un notevole atletismo e velocità, un’ala piccola, di un metro e 93 di altezza, che all’occorrenza, ma quasi sempre, gioca da quattro, riuscendo spesso sotto canestro a fare molto male agli avversari. Caratteristiche che ben si sposano con quanto coach Tonfoni sta allestendo per il prossimo campionato.

È di Perugia, ma con sangue cubano. Da piccolo pratica con molta capacità il basket, tradendo le aspettative di famiglia. Suo padre è infatti allenatore di pallavolo e sua mamma, la mitica Mirka Francia, è una pallavolista eccezionale che ha inanellato campionati, scudetti champion, oro alle olimpiadi di Atlanta. A 17 anni debutta in C Silver e in doppio utilizzo fa il campionato U18 Eccellenza. Nel 2018-2019 è ancora nella sua U18 e sempre in doppio utilizzo in serie D. Nel campionato successivo è di nuovo in U18, dove fa registrare un personale di 32 punti e una media di 15,6 a partita. Per un lui ancora un doppio utilizzo, questa volta in C Gold sempre a Perugia, dove malgrado la difficoltà di un campionato decisamente più duro e difficile, chiude l’anno con una media di tutto rispetto, 9,2 a partita e un personale di 21 punti, aiutando il Perugia a terminare la stagione in 11 esima posizione e lui come miglior marcatore della sua squadra.

“Vengo da una C Gold per giocare in questa C toscana che so essere abbastanza tosta e molto competitiva. Ci sarà da battersi, ma sono pronto. Diciamo che ho fatto gavetta con le squadre laziali, dove in campo contro loro, c’è da tirar fuori una bella grinta”, afferma il ragazzo.

In questi giorni ha iniziato gli allenamenti con il Bcl: “Mi hanno accolto a braccia aperte e devo dire che mi sembra proprio un bell’ambiente, simpatici, in campo concentrati, la squadra è giovane e c’è voglia di far bene. Purtroppo non conosco nessuno – racconta Daniel – ma non mi sarà difficile fare amicizia, il coach non lo conoscevo, posso dire poco, se non che per quello che ho visto in campo, è uno che riesce a tirar fuori il meglio dai ragazzi che ha di fronte, il mio ruolo è da ala piccola, ma in realtà ho sempre giocato da ala grande”.