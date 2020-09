È stato un esordio speciale in Euro Winners Cup, la Champions League del beach soccer, per il fenomeno viareggino Gabriele Gori. Non solo per il ritorno a Nazaré per una competizione importante dopo lo stop a causa del coronavirus, ma, soprattutto, per la dedica speciale che il bomber con la maglia numero 10 ha lasciato dopo il primo gol nella competizione 2020 con la maglia degli ucraini dell’Artur Music.

Gabriele Gori ha valuto ricordare Attilio Simonetti, per tutti semplicemente “Attilo”, scomparso pochi giorni fa all’età di 66 anni. “Attilio è il vero fuoriclasse del Viareggio beach soccer”, così lo aveva definito mister Stefano Santini. Magazziniere, custode e factotum del beach stadium, persona di fiducia, umile e sorridente, disponibile con tutti. Attilio Simonetti ha lasciato un grande vuoto nella comunità viareggina e in tutto il mondo del beach soccer.

Foto 3 di 3





Ieri (8 settembre), durante la vittoria per 8-3 contro il Portsmouth, Gori (autore di una doppietta), in un momento di grande emozione, ha voluto ricordare Attilio a modo suo, con un gol molto speciale. Palla in rete e corsa verso la panchina per prendere una maglietta con la dedica. Poi un bacio verso la telecamera tra silenzio e applausi: “Ciao Attilio”.

Un campione dal cuore grande: “Attilo, rimarrai sempre nei miei ricordi come colui al quale potevi chiedere qualsiasi cosa e la risposta non era mai negativa – il ricordo di Gabriele Gori -. Unico. Ciao Attilo!”.

Anche un altro viareggino presente a Nazaré, il portiere Andrea Carpita, ha voluto ricordare Attilio pubblicando una foto sui social : “Un onore averti conosciuto! Rimarrai dentro tutti noi, se siamo qua è anche grazie all’impegno che mettevi per non farci mancare mai niente. Grazie Attilo! Un abbraccio grande!”.

Un pensiero speciale è arrivato anche da mister Stefano Santini: “Ero certo che chi ti aveva mandato, presto sarebbe tornato a riprenderti. Lasciatelo dire, di ‘terrestre’ non avevi proprio niente. Ti sei preso gioco di noi esseri umani con i nostri affanni, i nostri litigi, il nostro orgoglio per niente. Ti sei messo da una parte ad osservarci, sempre in movimento, hai usato poco il verbo e tanto il fare. Io lo sapevo fin dall’inizio Atti, ma mi sa che se ne sono accorti tutti. Sei tornato da chi ti ha mandato. Chissà da quanto ti chiedevano di tornare: non sei mai stato ‘umano’, chissà quanto hai combattuto per restare perché sapevi che ancora c’era tanto da fare. Ora tocca a noi. Chissà, forse non siamo pronti, forse non sono pronto. Ce la mettiamo tutta. Ciao Atti!”.