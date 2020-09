Calcio dilettanti, ecco la nuova geografia. Pubblicati i gironi

Calcio dilettanti, è il giorno dei gironi. In una geografia completamente cambiata del calcio dilettanti, con raggruppamenti più piccoli per l’emergenza Covid, ecco come si profila la stagione in Lucchesia.

Eccellenza

Le lucchesi sono nel girone A da 12 squadre insieme a massesi, pratesi e alla ‘sorpresa’ Cuoiopelli. Questo il girone: Cascina, Castelnuovo, Cuoiopelli, Massese, Camaiore, Pontremolese, Prato 2000, River Pieve, San Marco Avenza, Tau Calcio, Valdinievole Montecatini, Zenith Audax.

Promozione

Sono quattro i gironi di Promozione da 14 squadre. Anche in questo caso le lucchesi sono nel girone A che è così composto: Amici Miei, Larcianese, Cgc Capezzano Pianore, Lammari, Lampo, Maliseti Seano, Montelupo, Pieve Fosciana, Ponte Buggianese, Quarrata Olimpia, Real Cerretese, Viaccia, Villa Basilica, Virtus Marina di Massa

Prima Categoria

Due i gironi da 13 con al via le lucchesi, l’A e il C. In quest’ultimo ci sarà il solo Marginone 2000.

Girone A: Academy Porcari, Corsanico, Diavoli Neri Gorfigliano, Don Bosco Fossone, Folgor San Pietro a Vico, Forte dei Marmi, Molazzana, Ponte a Moriano, Romagnano, Serricciolo, Sporting Pietrasanta, Torrelaghese, Vagli

Girone C: Calci, Capanne, Comeana Bisenzio, Fornacette Casarosa, Malmantile, Marginone 2000, Ponte a Cappiano, Portuale Guasticce, San Miniato, San Giuliano, Sanromanese Valdarno, Staffoli; Tirrenia

Seconda Categoria

Sistemati in due gironi da 14 le formazioni della Lucchesia, uno del mmare e uno dell’interno.

Girone A: Atletico Podenzana, Atletico Carrara dei Marmi, Cerreto, Filattierese, Fivizzanese, Fortis Camaiore, Lido di Camaiore, Massarosa 1925, Monti, Monzone, Mulazzo, Polisportiva Attuoni Avenza, Ricortola, Viareggio Calcio

Girone C: A.Fornoli, Academy Tau, Atletico Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Corsagna, Gallicano, Migliarino Vecchiano, Montecarlo, New Team, Pontasserchio, Pontecosi Lagosi, San Filippo, San Macario Oltreserchio.