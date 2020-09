Montecarlo pronto all’esordio in Seconda categoria

Con le prime sedute di allenamento dei giorni scorsi, nel massimo rispetto delle norme federali per il contenimento del contagio da Covid-19, al Centro sportivo di Montecarlo Althen des paludes è partita ufficialmente l’attività agonistica per il 2020/2021 riferita alla prima squadra, la quale parteciperà al campionato provinciale di Seconda categoria.

Diverse le novità proposte per la compagine diretta dal tecnico Emiliano Pacini, reduce dal secondo posto della stagione passata, conclusa anzitempo per lo stop imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per la nuova stagione confermati 13 giocatori della precedente annata, ai quali sono stati affiancati ben 9 nuovi innesti. Il direttore sportivo Saul Fantozzi, ha cercato di allestire la meglio formazione dopo questo periodo successivo allo stop dovuto al Covid-19, per cercare importanti conferme sul campo, certamente contro compagini di spessore.

Tutti gli atleti e l’intero staff sono stati sottoposti al tampone nasofaringeo per testare la propria positività o meno al Covid-19 e tutti quanti hanno registrato esito negativo.

Anzitutto è stato riconfermato l’attaccante Maurizio Gentile, dopo i 20 goal dello scorso campionato, fino a marzo. Portieri, invece, Andrea Doretti e Tommaso Biondi. In difesa: Cristiano Morra, Filippo Biondi, Federico Lorenzini e Luca Pucci. In centrocampo: Emanuele Bastiani, Lorenzo Ricci, Matteo Annoni, Matteo Carrara, Michele Dudine, Saul Fantozzi. Attaccanti: Maurizio Gentile.

I nuovi arrivati: Federico Tafani: portiere, proveniente dal Borgo a Buggiano in seconda categoria; Lorenzo Martinelli: difensore, proveniente dall’Acquacalda San Cassiano in prima categoria; Andrea Raffaelli: difensore, proveniente dall’Atletico Lucca; Daniele Lista: difensore polivalente, proveniente dal Veneri; Nicola Maltagliati: Centrocampista, proveniente dal Veneri; Andrea Ancona: anno 1999, attaccante esterno, proveniente dal Pescia in seconda categoria, con addirittura vari goal fatti nello scorso campionato; Lorenzo Salani: attaccante, anno 2000, esterno possente, proveniente dal Pescia in seconda categoria; Matteo Menconi: attaccante anno 1999 proveniente dal Marginone di prima; Tommaso Pieroni: attaccante, rientra dopo 2 anni di inattività e ex direttore sportivo a Villa Basilica, l’ultima sua esperienza è nella Cuoiopelli nel Campionato Eccellenza.

A conferma che il lavoro intorno alla squadra sarà importante e soprattutto guarda lontano, l’Asd Montecarlo Calcio annuncia di avere allestita anche la squadra Juniores, nella cui rosa vi sono varii giocatori di prospettiva e sui quali la società fa affidamento come importante serbatoio dal quale attingere per la prima squadra.