Un evento dedicato al mondo del ciclismo e alla bici per i più piccoli, ideato dal uno dei campioni assoluti di questo sport, Mario Cipollini, con lo scopo di ricordare un altro campione che purtroppo non c’è più, Marco Pantani.

Il Pirata e il Leone per i giovani e futuri campioni, è questo il nome dell’evento che si terrà sulle Mura di Lucca domenica (13 settembre) con partenza dal Caffè delle Mura alle 14,30, organizzato dall’associazione Cycling Team di Lucca, in collaborazione con il comitato provinciale della federazione ciclistica di Lucca.

La manifestazione è aperta ai bambini e alle bambine dai 4 ai 9 anni che fanno già parte del mondo agonistico, ma anche a tutti i bambini e le bambine che hanno già una bicicletta e si vogliono aggregare, per provare il brivido del ciclismo, uno tra gli sport più amati. Lo scopo di questa ‘corsa’ non agonistica è quello di rilanciare l’attività ciclistica dopo lo stop subito a causa dell’emergenza Covid.

“Sono orgoglioso di aver messo su questa giornata dedicata alla bici e al ciclismo, che sono convinto anche in futuro sarà riproposta – spiega Mario Cipollini – Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato una mano a realizzare questa manifestazione, che considero molto importante soprattutto per i giovani agonisti che hanno sofferto la mancanza di competizioni sportive in questi mesi. Nell’organizzare questo evento dedicato alle giovani leve, ho voluto ricordare una persona a me molto cara, che non è più con noi, ma che avrei voluto con me in un momento come questo, Marco Pantani”.

“Proprio per questo – prosegue il Re Leone – abbiamo realizzato un video collage delle più grandi imprese di Marco che verrà proiettato ai ragazzi alla fine della passeggiata ciclistica al Real Collegio e spero che vedere un grande campione come lui stimoli il loro uno spirito di emulazione, come è successo a me quando vidi per la prima volta una competizione ciclistica”.

Sulle Mura ci sarà anche la Scuola di Mtb di Bormio che introdurrà i bambini alla mountanbike e farà provare loro le bici Mtb. Alla fine del percorso ciclistico i bambini verranno accompagnati da Mario Cipollini e dagli istruttori al Real Collegio, dove verrà proiettato un filmato che riguarda Marco Pantani, saranno presenti anche i genitori del Pirata che, attraverso la loro testimonianza, faranno conoscere il figlio ai presenti.

“Voglio ricordare che alla manifestazione saranno presenti anche mamma Tonina e il padre di Marco – sottolinea Cipollini – sono stato felice che nell’organizzare questo evento abbia avuto il loro sostegno e la loro benedizione” . Alla presentazione dell’evento, avvenuto oggi (11 settembre) a Palazzo Ducale, oltre a Mario Cipollini e sua figlia, Lucrezia Cipollini, erano presenti anche per la Provincia il consigliere provinciale e sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini e il gestore del team storico ‘Fosco Bessi’ di Calenzano. Non è potuto essere presente, ma comunque è stato menzionato per il suo impegno nella realizzazione della manifestazione, Pierluigi Castellani, vice presidente del comitato provinciale della Federazione italiana ciclismo.

“Spero che questo evento sia da stimolo ai più giovani per creare in loro la fiamma della passione per il ciclismo – dice il consigliere provinciale Andrea Bonfanti – Accompagnati da un grande campione di questo sport, Mario Cipollini, che si pone come ambasciatore di un mondo che è da sempre amato da tutti”.

Gli spazi del Real Collegio vengono messi a disposizione dal presidente Francesco Franceschini: “Da sempre ho seguito con passione il mondo del ciclismo e nell’occasione ho voluto mettere a disposizione di questa bella iniziativa gli spazi del Real Collegio – dice Franceschini – Sono orgoglioso di essere oggi al fianco di un campione come Mario Cipollini e questo non sarà l’unico progetto in cui collaboreremo, sempre legato alla bicicletta e al ciclismo. Voglio infatti ricordare il nipote di Mario, Edoardo Cipollini che è una giovane promessa di questo sport”.

Alla fine della giornata, che si concluderà intorno alle 17.30, a tutti i partecipanti verrà regalata una pergamena di partecipazione firmata da Mario Cipollini, in ricordo di questo pomeriggio ‘a pedali’. Tutti gli organizzatori sottolineano che l’evento si svolgerà in completa sicurezza e seguendo le normative ministeriali relative all’emergenza Covid.

Per informazioni: cyclingteamlucca@virgilio.it; 335/5397163 o 333/3900736.