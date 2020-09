Clamoroso al Basket Le Mura: Williams lascia e torna negli Usa

Notizia clamorosa in casa Basket Le Mura.

L’atleta Djanai Williams, come comunica la società “ancora prima di aggregarsi alla squadra per via della quarantena, ha deciso unilateralmente di lasciare Lucca e l’Italia per fare ritorno negli Stati Uniti, con una decisione totalmente inattesa e improvvisa, oltre che altamente non professionale”.

“Il club – spiegano dalla Gesam Gas e Luce – si sta già attivando per individuare la sostituta e, al tempo stesso, si è mosso per tutelare la propria immagine e i propri diritti.”