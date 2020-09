Open day alla Scuola Calcio Inter: il Tau Calcio Altopascio apre le sue porte al Centro Sportivo Checchi Calcio (in via Tazio Nuvolari 17, Capannori) per presentarsi ai giovani aspiranti calciatori. Gli atleti nati negli anni 2013, 2014 e 2015 avranno la possibilità di partecipare agli open day tutti i lunedì, mercoledì e venerdì del mese di settembre.

La sessione di allenamento, completamente gratuita, rappresenta l’occasione per i bambini di esplorare il mondo amaranto, i suoi programmi specializzati e approvati dall’Inter, di cui il Tau Calcio è uno dei quindici centri di formazione in Toscana e l’unica Scuola Calcio Inter della regione, mentre i genitori potranno ricevere tutte le informazioni necessarie e scoprire un ambiente sicuro, protetto dove i ragazzi potranno crescere e maturare.

Nello specifico, i nati nel 2013 potranno partecipare agli open day il mercoledì e il venerdì, dalle 17.30 alle 19; mentre il lunedì e il mercoledì, sempre dalle 17.30 alle 19, saranno dedicati ai nati nel 2014 e 2015.

Le attività sono svolte secondo i protocolli federali per contenere la diffusione del Covid-19: i partecipanti dovranno compilare il modello di autocertificazione all’ingresso.

Per eventuali ulteriori informazioni: 339.5419261.