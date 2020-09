Lucchese, prosegue la marcia di avvicinamento al campionato: 0-4 in amichevole a Empoli

Empoli – Lucchese 4-0

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli (24’st Provedel); Fiamozzi (30’st Rizza), Romagnoli (27’st Viti), Nikolaou (12’st Pirrello), Terzic (24’st Zappella); Zurkowski (12’st Bajrami), Stulac (24’st Damiani), Bandinelli (30’st Merola); Moreo (16’st Fantacci); La Mantia (24’st Olivieri), Mancuso (24’st Piscopo). A disp.: Pratelli. All. Dionisi

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Cellamare, Solcia, Panariello (17’st Benassi), Bartolomei; Lionetti (1’st Meucci), Cruciani (32’st Panati), Kosovan; Molinaro (1’st Bitep), Convitto (17’st Fazzi), Nannelli. A disposizione: Forciniti, Nuti, Pardini, Falivene. All. Monaco

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (Raimo-Jordan)

RETI: 25’pt La Mantia, 30’pt Moreo, 36’pt Mancuso, 27’st Olivieri

Altra buona sgambata per la Lucchese di Monaco contro una squadra professionistica. A Empoli, in un Castellani senza pubblico, prevale la squadra di casa per 4-0. Nella seconda metà del primo tempo il tris che stende i rossoneri, apparsi comunque in buona condizione atletica. Nella ripresa il gol che suggella il poker dell’ultimo arrivato Olivieri.

Monaco continua a sistemare il 4-3-3. Tridente d’attacco per l’occasione composto da Molinaro, Convitto e Nannelli. Da segnalare sullo 0-0 una occasione proprio per Nannelli che trova prima Brignoli e poi il salvataggio di Nikolau.

Qui gli highlights del match a cura dell’Empoli.

Foto Empoli Fc