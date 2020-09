Basket, il Cefa riparte in sicurezza: confermato coach Romani

Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, il Cefa Basket Castelnuovo è pronto a ripartire. Le attività della società giallo nera stanno per iniziare. Anzi, la squadra di Promozione, che sarà ancora allenata da Maurizio Romani, ha già avviato la preparazione. Le categorie giovanili e il minibasket, invece, prenderanno il via nei prossimi giorni.

Il presidente Vincenzo Suffredini, che ricopre anche un importante ruolo di Protezione Civile e quindi è in prima linea sull’emergenza Covid sin dall’inizio, ha voluto incontrare i propri dirigenti ed allenatori per far sì che la ripartenza sia nel pieno rispetto delle disposizioni per per la tutela dei ragazzi e delle famiglie.

All’incontro ha partecipato anche la Pallavolo Garfagnana con il presidente Marco Giannasi ed alcuni dirigenti visto che le disposizioni delle due federazioni sono similari ed entrambe le società gestiranno una palestra con il Cefa che, come ormai da anni, sarà gestore del palazzetto dello sport: “In settimana promuoveremo incontri con i genitori ed i ragazzi di tutte le categorie – spiega Suffredini – vogliamo confrontarci anche con loro perché solo condividendo idee, e rispettando le regole potremo farcela”.