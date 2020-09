Memorial Cordischi, in semifinale Tau, Sestese, Pistoiese e Pontedera

Due dilettantistiche e due professionistiche: le semifinali del 26esimo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio, porta sul sintetico della cittadina del Tau quattro squadre eccellenti: il Tau Calcio, la Sestese, la Pistoiese e il Pontedera.

Nella giornata di ieri (13 settembre) i padroni di casa hanno battuto per 3-0 l’Aquila Sant’Anna mentre il Pontedera ha vinto per 4 a 0 sul Capezzano. L’incontro, tiratissimo, tra Pistoiese e Affrico è finito ai rigori (5-4) mentre la Sestese si è imposta sui Giovani Via Nova (4-1).

Le semifinali si terranno domani (15 settembre) sempre allo stadio di Altopascio: alle 18,.45 scenderanno in campo la Sestese e la Pistoiese e alle 20,30 il Pontedera contro il Tau.

Appuntamento, infine, giovedì 17 con le finali.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook: Tau Calcio e Trofeo Memorial Antonio Cordischi.