È ufficiale: Federico Mattiello allo Spezia

Il difensore lucchese Federico Mattiello è ufficialmente passato allo Spezia. Lo presenta sulla sua pagina Facebook il club ligure dove Mattiello raggiunge l’ex compagno di squadra, ai tempi del Valdottavo, Paolo Bartolomei.

Mattiello, 25 anni, di proprietà Atalanta, è stato prestato insieme all’attaccante Piccoli allo Spezia che potrebbe aggregare in gruppo in prova anche l’ex attaccante di Barcellona e Manchester City, Yaya Touré. Allo Spezia, neo promosso in serie A, radiomercato nelle ultime ore ha accostato anche il momento di Pato (ex Milan).