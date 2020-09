Lucchese indenne contro la Virtus Entella di serie B (1-1)

Virtus Entella – Lucchese 1-1

VIRTUS ENTELLA: Russo (1’st Paroni); De Col (10’st Coppolaro), Cleur (1’st Di Cosmo), Chiosa (10’st Bonini), Poli (10’st De Santis); Paolucci (1’st Toscano), Brescianini (10’st Icardi), Settembrini (10’st Cardoselli); Nizzetto (1’st Crimi), Morra (10’st Currarino); Brunori (10′ st Tomovic). A disp.: Borra. All. Tedino

LUCCHESE: Coletta (1’st Biggeri); Bartolomei (10’st Benassi), Adamoli (1’st Cellamare), Solcia (30’st Nuti), Panariello; Cruciani (10’st Meucci), Panati (36’st Falivene), Kosovan (25’st Pardini), Molinaro (1’st Fazzi); Convitto (10’st Lionetti), Bitep. A disp.: Forciniti. All Monaco

RETI: 43’pt rig Paolucci, 30’st Meucci

Primo ‘punto’ per la Lucchese di Monaco nei test precampionato. Arriva contro la Virtus Entella di serie B e conferma il percorso di crescita dei rossoneri.

Più Entella nella prima frazione con il solito Coletta che si supera in più di una occasione, in particolare su conclusione di un colpo di testa di Brescianini. Il gol del vantraggio locale arriva con Paolucci su rigore fischiato per un fallo in area su Brunori.

Nella ripresa turnover per le due squadre con la partita che si equilibra. A realizzare il primo gol della preseason rossonera è Meucci, subentrato a Cruciani, che realizza sugli sviluppi di un calcio di punizione.