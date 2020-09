Memorial Cordischi, Sestese e Pontedera accedono alla finale

Saranno la Sestese e il Pontedera a contendersi la finalissima del 26esimo Memorial Antonio Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio. La Sestese, infatti, ha vinto per 1 a 0 contro la Pistoiese nelle semifinali di ieri, martedì 15 settembre, mentre i padroni di casa sono stati battuti dal Pontedera per 4 a 1.

Due finali di altissimo livello con quattro società eccellenti, due professionistiche e due dilettantistiche, che durante tutte le giornate del Memorial hanno dimostrato determinazione, capacità e tecniche di grande prestigio.

Le finalissime si terranno domani, giovedì 17 settembre, a partire dalle 18.45: Tau – Pistoiese, finale 3° e 4° posto. A seguire, alle 20.30, scenderanno in campo Sestese e Pontedera per la finalissima. La squadra vincitrice del Memorial si aggiudicherà la partecipazione alla Cordischi Cup, in programma il 19 e 20 settembre. Nel weekend arriveranno ad Altopascio anche l’Empoli FC e l’Ac Pisa.

SESTESE – PISTOIESE 1-0

Sestese: Fantini, Hila, Bah, Chelli, Mori, Myslihaka, Kapidani, Giraldi, De Biase, Nuti, Baldi, Rossi, Mari, Mancioppi, Faggi, Danti. All. Augusti.

Pistoiese: Mura, Innocenti, Damiani, Errunghi, Nocentini, Baragli, Gaffarelli, Fiaschi, Tasi, Califano, Pezzotta, Munteanu, Paolucci, Bolognini, Talenti, Fe’, Congiu, Rafanelli, Maestrelli. All. D’Andretta.

Reti: De Biase.

PONTEDERA – TAU CALCIO 4-1

Pontedera: Bollella, Giusti, Fabbri, Angelotti, Arioni, Bellotto, Mazzi, Benucci, Piccirilli, Voroneanu, Grossi, Matteucci, Arcidiacono, Gracci, Iacopini, Del Cesta, Scardigli, Innocenti, Tellini, Pino. All. Massai.

Tau: Giuliani, Modena, Bigondi, Capitanini, Colonnese, D’Amato, Giusti, Gasperoni, Marchi, Nesti, Lensi, Antonelli, Tocchini, Leshi, Lucchesi, Noka, Faratro, Ferracuti, Finelli, Martorana. All. D’Addario.

Reti: Voroneanu (P), Piccirilli (P), Lensi (T), Voroneanu (P), Mazzi (P).