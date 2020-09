Mm Motorsport pronta per il rally di Casciana Terme

Reduce dall’esaltante vittoria conquistata sulle strade del Rally Città di Pistoia, Mm Motorsport è pronta a confermarsi ancora “primattrice” nel fine settimana agonistico. Sulle prove speciali del Rally di Casciana Terme, in programma nell’intera giornata di sabato, la struttura di Porcari vedrà impegnato il proprio parco macchine, messo a disposizione di cinque equipaggi: quattro Skoda Fabia R5 ed una Renault Clio S1600, esemplari “gommati” Pirelli attesi ad un confronto di alta intensità.

A puntare alla vittoria assoluta, nella veste di campione in carica, sarà Carlo Alberto Senigagliesi. Il pilota di Pomarance, vincitore nell’edizione 2019 della gara, avrà ancora a disposizione la Skoda Fabia R5 che gli ha garantito – nella passata stagione – due vittorie assolute. Al suo fianco siederà Marco Lupi, compartecipe degli ultimi, brillanti, risultati conseguiti dal portacolori della scuderia Maranello Corse.

Ritorno al volante, dopo un anno di inattività, per Tobia Cavallini, atteso protagonista sulla Skoda Fabia R5. Per il pilota di Cerreto Guidi, esponente nel panorama nazionale della specialità, l’occasione di tornare al volante della vettura boema e puntare al massimo obiettivo, affiancato “alle note” da Sauro Farnocchia. Prerogative rivolte alle alte sfere della classifica assoluta anche per Roberto Tucci e Giampietro Micalizzi, tornati a saggiare le potenzialità della Skoda Fabia R5. Per il pilota di Venturina, la possibilità di concretizzare le sensazioni destate in occasione del Trofeo Maremma 2019, concluso in seconda posizione assoluta nell’ultima occasione che lo ha visto al volante della turbocompressa boema.

Ripartire dal podio assoluto conquistato nella precedente edizione della gara, cercando di esprimere al meglio il potenziale della Skoda Fabia R5. Queste le prerogative di Alessio Della Maggiora, parte integrante del plateau di protagonisti di un Rally di Casciana che lo vedrà nuovamente affiancato da Valerio Favali. Chilometri, quelli al centro del confronto “nazionale”, che hanno garantito al driver pisano il miglior risultato in carriera – la terza posizione assoluta – conquistata nell’ultima occasione che lo ha visto utilizzare la “errecinque” gestita da MM Motorsport.

Ritorno al volante della Renault Clio S1600 per Emanuel Forieri, pilota dal quale ci si attende una condotta rivolta alla conquista del massimo obiettivo nel confronto riservato alle vetture a due ruote motrici. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, siederà Filippo Alicervi in quello che rappresenta il primo impegno in stagione.

Il Rally di Casciana Terme partirà alle ore 12.30 dal centro della località termale per farvi ritorno alle ore 21.30, dopo che gli equipaggi avranno affrontato – per tre volte – le prove speciali “Casciana Terme” e “Monte Vaso”.