Bel fine settimana per la Pro cycling Team Fanini protagonista alla Due giorni in rosa che si è svolta a Racconigi (Cuneo).

La formazione diretta da Mirko Puglioli ha conquistato alcuni importanti piazzamenti disputando due buone prove. Menzione particolare per Leonora Geppi che è salita sul podio della prima prova, la Cronometro per Adele, conquistando il posto d’onore a 4 secondi dalla vincitrice Francesca Selva. Leonora (livornese, non ancora 21enne) è finita nel marcatore anche nella seconda gara, stavolta in linea Trofeo Inalpi, dove ha terminato la sua fatica in 11esima posizione.

Foto 2 di 2



Bene anche Francesca Balducci (pisana, 24 anni) che in questa corsa conclusiva è finita decima, appena davanti alla compagna di squadra; per la cronaca, in questo caso, a passare per prima sotto il traguardo è stata Silvia Pollicini.

“Sono contento della prova delle ragazze in terra piemontese – ha sottolineato il direttore sportivo Puglioli – ci siamo mossi bene e, inoltre, abbiamo evidenziato ancora una volta di avere ampi margini di miglioramento. Ora è fondamentale guardare avanti con fiducia; dobbiamo fare sempre un passettino in più dell’ultima volta”.

I prossimi due appuntamenti sono il 27 settembre a Valvasone (in Friuli), poi il 4 ottobre a Marostica.

“Vedo grande impegno da parte di tutte le atlete e dello staff – ha aggiunto il direttore generale Manuel Fanini – e questo mi fa estremamente piacere. Inoltre vedo che stanno arrivando anche dei buoni risultati che servono a far crescere l’autostima e a iniettare una gran dose di entusiasmo al gruppo. Bene così anche se è vietato fermarsi; come dice il direttore sportivo bisogna migliorare, le potenzialità ci sono”.