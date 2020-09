Tau Futsal, prima amichevole ok contro il Montalbano

Settimane di intensa preparazione per la nuova compagine amaranto del Tau Futsal, il calcio a 5 che debutta quest’anno ad Altopascio. Sotto la direzione di mister Filippo Edi, il Tau Futsal ha iniziato la terza settimana di allenamenti in vista dell’imminente inizio della stagione sportiva. Dopo la comunicazione del Comitato regionale Figc, infatti, gli amaranto giocheranno in C2 e le aspettative sono al massimo.

Per testare la squadra, le tattiche di gioco e per scaldare i motori, il Tau Futsal ha un fitto calendario di amichevoli. La prima giocata venerdì (11 settembre) contro il Montalbano è stata vinta dagli amaranto per 3 a 2, con le reti di Petroni, Faldini e Ferretti.

Oggi squadra ancora in campo, questa volta contro il prestigioso Boca Livorno, campione in carica della serie D, mentre domani appuntamento in casa contro il Margine Coperta.

Ad Altopascio, accanto alle attività della prima squadra a 5, l’allenamento Futsal sarà integrato nell’attività della categoria esordienti A e B del Centro di formazione Inter e coinvolgerà, in modo preliminare, anche i bambini della Scuola Calcio Inter. L’obiettivo a medio e lungo termine è quello di costruire, nelle prossime stagioni, squadre di ogni categoria, avviando la formazione dei giocatori fin dalla più tenera età.