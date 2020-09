Yuri Dini ancora un’altra stagione alla Polisportiva Capannori a disposizione di coach Bernabei. Classe ’83, giocatore solido e di categoria ha passato la prima parte della sua carriera allo Junior Basket vincendo il campionato di Promozione nel 2014.

Poi l’esperienza al Cmb in C Silver prima dell’arrivo in Prima Divisione alla Polisportiva Capannori risultando uno dei protagonisti nella vittoria del campionato nel 2016. Anche nelle ultime 4 stagioni di Promozione Yuri si è confermato come uno dei giocatori più preziosi a disposizione della squadra. Ora è pronto a ripartire mettendo a disposizione della squadra tutta la sua esperienza.

È lui la pedina che va a completare il gruppo dei senior assieme a Matteo Ghiarè, Alessandro Coluccio, Alessio Andreini, Guido Marchi, Francesco Masini e Franco Del Sorbo.