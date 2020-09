Lucchese, ecco il calendario delle prime sette giornate

La Lega di Serie C ha reso noti gli orari delle gare delle prime sette giornate del campionato di Serie C. Rispetto alle annate scorse sono stati aboliti gli interi turni giocati al sabato, giornata nella quale si giocherà un’unica gara per girone.

Per esigenze televisive ci sarà un solo anticipo al lunedì. Anticipi e posticipi verranno giocati alle 20,45. La domenica le gare sono suddivise in tre fasce d’orario, le 15, le 17,30 e le 20,45. I turni infrasettimanali verranno disputati il mercoledì con le gare programmate per le ore 18,30 e 20,45. Chi sarà impegnato nel posticipo del lunedì in occasione del turno infrasettimanale tornerà in campo il giovedì.

I rossoneri giocheranno le prime 4 gare di campionato sempre alle 17,30 e alle 18,30 nei due turni infrasettimanali. La prima gara programmata per le 15 è quella al Porta Elisa con la Juventus Under 23 del 25 ottobre

Questo il calendario della Lucchese.

Prima giornata 27 settembre Lucchese-Pergolettese alle 17,30

Seconda giornata 4 ottobre Novara – Lucchese alle 17,30

Terza giornata 7 ottobre Lucchese – Grosseto alle 18,30

Quarta giornata 11 ottobre Pro Vercelli – Lucchese ore 17,30

Quinta giornata 18 ottobre Lucchese – Como alle 17,30

Sesta giornata 21 ottobre Pro Patria – Lucchese alle 18,30

Settima giornata 25 ottobre Lucchese – Juventus U23 alle 15